Si svolgerà nel weekend dell’1 e 2 luglio a Seccagrande, in provincia di Agrigento, il corso per istruttori di SUP. Organizzato da Libertas Nazionale con il supporto di SupRibera, il corso abiliterà l’allievo a diventare istruttore di Sup con brevetto nazionale Libertas regolarmente riconosciuto dal CONI e sarà tenuto dal Campione Reza Nasiri.

Acronimo di Stand Up Paddle, il SUP è lo sport acquatico che negli ultimi anni sta crescendo più di tutti ed è praticato nel periodo estivo da migliaia di principianti in tutto il mondo. Punto d’incontro tra il tra il Surf e la Canoa, dal surf prende la caratteristica di scorrere sull’acqua in piedi su una tavola e di potere cavalcare le onde e dalla canoa eredita la pagaia.

Il successo di questo sport acquatico sta nel divertimento che accomuna esperti e principianti, dal momento che la tecnica del SUP non è particolarmente difficile da attuare e questo fattore lo rende uno sport alla portata di tutti, senza limiti di età o forma fisica. Nonostante ciò. lo svolgimento di un corso specifico può aiutare chiunque voglia cimentarsi in questo sport ad evitare i numerosi errori che si possono commettere nell’auto-apprendimento e che potrebbero pregiudicarne l’esito e il divertimento stesso.

L’obiettivo di SupRibera è sicuramente quello di diffondere la pratica di questo sport, dando l’opportunità di acquisire le corrette competenze per diventare un istruttore di SUP riconosciuto. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 Giugno e per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3888643483 oppure scrivere un messaggio alle pagine Facebook e Instagram di SupRibera.

AUTORE. Redazione