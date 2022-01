ASCOLTA L'ARTICOLO

Quella per il mare era una passione che Sebastiano Tusa metteva insieme all’archeologia. Un connubio dal quale, proprio su sua iniziativa, nacque la Soprintendenza del mare da lui guidata dopo aver lasciato la Soprintendenza di Trapani. A Tusa è dedicata la mostra “Sebastiano Tusa, una vita per la cultura”, tutt’ora in corso presso l’Arsenale della Marina Regia di Palermo. Nell’ambito della stessa mostra mercoledì ha preso il via il ciclo di webinar di approfondimento. Si tratta di 11 appuntamenti online con esperti e studiosi di archeologia subacquea per conoscere meglio gli argomenti presentati nell’esposizione.

Gli incontri toccano tutti gli aspetti di collaborazioni che Tusa intrecciò quando era alla guida della Soprintendenza del mare: dalle esperienze istituzionali con il Gruppo di Intervento di Archeologia Subacquea Sicilia al Servizio per il Coordinamento delle Ricerche Archeologiche Sottomarine, due “invenzioni” di Sebastiano Tusa che gettarono le basi per l’istituzione della Soprintendenza del Mare avvenuta nel 2004 e poi le collaborazioni con le Forze dell’Ordine, i Pionieri della subacquea in Sicilia, le missioni e le collaborazioni internazionali, la creazione degli itinerari culturali sommersi e i progetti tecnologici.

“L’omaggio a Sebastiano Tusa, reso attraverso la grande mostra allestita all’Arsenale della Marina Regia di Palermo – sottolinea l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – è un’occasione oltre che per celebrare Sebastiano Tusa, anche per approfondire tematiche legate all’archeologia subacquea. Il ciclo di webinair programmati dalla Soprintendenza del Mare a integrazione della stessa mostra, offre la grande opportunità di conoscere la storia della Sicilia sommersa, accompagnati da studiosi e protagonisti, che ci consentiranno affrontare un viaggio interessante senza muoversi da casa propria”.

Il programma:

Mercoledì 26 Gennaio • Introduzione alla mostra: Sebastiano Tusa studioso di preistoria

Valeria Li Vigni – Massimo Cultraro

Mercoledì 02 Febbraio • I pionieri della subacquea

Nello Bonvissuto – Gianfranco Purpura – Salvino Antioco

Mercoledì 09 Febbraio • I collezionisti del Mare: Vincenzo Sole e Antonino Lagumina

Roberto Filloramo – Gabriella Monteleone

Mercoledì 16 Febbraio • Dal GIASS alla Soprintendenza del Mare

Floriana Agneto – Salvo Emma – Edoardo Famularo

Giovedì 17 Febbraio • L’Atlante siciliano di W.H. Smyth e i modellini navali – DIRETTA

FACEBOOK

Chiara Caldarella – Giovanni Provenzano

Lunedì 21 Febbraio • Battaglia delle Egadi e sviluppi della ricerca subacquea

Valeria Li Vigni – Luigi Fozzati

Mercoledì 23 Febbraio • Le scoperte nei mari di Sicilia

Timmy Gambin – Francesca Oliveri – Fabrizio Sgroi – Roberto La Rocca

Mercoledì 2 Marzo • Itinerari culturali subacquei, tecnologie e progetti futuri

Pietro Selvaggio – Salvo Emma – Stefano Biondo – Stefano Zangara

Mercoledì 9 Marzo • Tutela del Patrimonio culturale sommerso e Sistema informativo

territoriale

Gianluigi Marmora – Claudio Di Franco – Ferdinando Maurici

Mercoledì 16 Marzo • Valorizzazione degli itinerari subacquei al parco di Taormina-

Giardini Naxos.

Gabriella Tigano – Nicolò Bruno

Mercoledì 23 Marzo • Collaborazioni nazionali ed internazionali della Soprintendenza del Mare

Tullio Scovazzi – Fabrizio Sgroi – Detlef Peukert

