Definito il cartellone degli spettacoli e degli appuntamenti ricreativi e culturali dell’estate santaninfese. Si apre mercoledì 20 luglio, nel viale Pio La Torre, con uno spettacolo di cabaret: protagonisti «I trikke e due». Il 29 luglio, in piazza Libertà, si fa bisboccia con il «Birra food fest»: degustazione di birre e cibo tipico siciliano; ad intrattenere saranno i «Malandrinos» e il dee-jay Mario Cecè. Il 6 e 7 agosto l’appuntamento clou dell’estate santaninfese con il ritorno, attesissimo, della sagra della salsiccia, alla sua venticinquesima edizione: degustazioni, musica, danzatrici, animazione lungo l’asse viario compreso tra il viale Pio La Torre e la via Piersanti Mattarella. Il 10 agosto, ancora nel viale Pio La Torre, il cabaret di Dario Vega. L’11 agosto, in piazza Libertà, il «Wine fish fest»: degustazione di birre e cibo tipico siciliano con l’intrattenimento dei «Soda caustica» e del dee-jay Mario Cecè. Il 18 agosto ancora cabaret con il «Peppe Castiglia show». Il 20 serata musicale, nel viale Pio la Torre, con il «Rock on stage 2022» che prevede l’esibizione di vari gruppi e, in apertura, la presentazione del libro di Giuseppe Tarantino «A ballata ru’ viècchiu marinàiu». Il 21 agosto, nel viale La Torre, il cantante Massimo Galfano festeggia i trent’anni di carriera con un concerto speciale. Il 27 agosto i «Giochi d’acqua»: divertimento e svago per ragazzi. Il 31 agosto tocca a «Candor lucis – Dalla polvere alla luce», un concerto sulla «Divina commedia» diretto da Rosario Rosa. Il 3 e 4 settembre, nella zona artigianale, la «caccia al tesoro».

Nel calendario trovano spazio anche il torneo di basket a tre e il torneo di calcio-tennis a due, in programma al centro polisportivo dal 25 al 31 luglio.

In programma anche la quinta edizione del «Sikano fest», la rassegna culturale di incontri, libri e musica, che quest’anno si apre anche al cinema: nello specifico ai cortometraggi. Tre gli appuntamenti, che saranno ospitati al castello di Rampinzeri, il 26, 28 e 30 luglio. I dettagli in un successivo comunicato. (In allegato la locandina delle manifestazioni)