Domenica 22 Maggio torna lo spettacolo del mountain-bike firmato Finestrelle Bikers Santa Ninfa: il mondo della MTB si sposterà nella Valle del Belice, a Santa Ninfa per la GF MTB di SANTA NINFA quest’anno prova del Campionato Nazionale MTB GF – CSI. Giunta all’ottava edizione, si presenta sempre con tante novità ed una macchina organizzativa di alti livelli sia sul piano tecnico che logistico.

Definito ormai da settimane sul piano tecnico, il Percorso Lungo da 44 chilometri con 1350 metri di dislivello positivo che accompagnerà i bikers lungo un tracciato che passando per i sentieri e gli sterrati del Bosco Sinapa e Monte Finestrelle, porterà sino ai ruderi di Gibellina Vecchia per poi rientrare verso Santa Ninfa passando per le vette del Parco Eolico RWE, con panorami mozzafiato. Confermato nei pressi dello stesso parco eolico (località Rocca delle Penne), il GPM RWE, con annesso premio per il primo corridore (M/F) che transiterà. Disponibile per gli escursionisti e/o per gli e-Bikers, il Percorso Corto da 23 km e con circa 900 metri di dislivello positivo.

Ad organizzare l’evento è l’ASD Finestrelle Bikers Santa Ninfa con il patrocinio del Comune di Santa Ninfa. L‘appuntamento è dunque fissato per Domenica 22 Maggio: gli specialisti della distanza granfondo partiranno alle ore 09:30 mentre gli atleti della distanza corta partiranno alle 09:45.

“Sarà un evento storico per il nostro panorama sportivo – afferma il presidente Antonino Catalano – e per tutti i partecipanti: non capita infatti tutti i giorni di poter partecipare ad una prova di campionato nazionale. Siamo in grande trepidazione e ringraziamo ancora per questa grande possibilità di visibilità il comitato tecnico del CSI”

“La Gran Fondo di S Ninfa ha una storia, afferma Giuseppe Cuttaia – membro commissione nazionale CSI – siamo innanzi ad una ASD che ha un esperienza consolidata nell’organizzazione di eventi e una rete di personale di assistenza reclutato che garantisce ogni anno standard in termini di sicurezza elevati.”

Le attività collaterali, partiranno invece in contemporanea alla gara: a partire dalle 08:00 infatti, in zona partenza, prenderà il via Expo Bici, la fiera dei fornitori del settore unitamente alla fiera dei dei produttori locali. Resta disponibile in zona partenza, l’area Parco Giochi per bambini. Per chi ne voglia usufruire invece, in modo autonomo è possibile raggiungere il Parco Natura Avventura di Monte Finestrelle, prenotare una visita al Museo della R.N.O. Grotte di Santa Ninfa presso la sede di Legambiente o ancora prenotare un’escursione a cavallo presso la “Scuderia dell’Alba” del Castello di Rampinzeri.

Al termine della gara, prima delle premiazioni di rito, come consuetudine spazio alla convivialità, con pasta party, degustazione di prodotti tipici locali per atleti e familiari al seguito.

Info e Regolamenti:

https://www.facebook.com/events/450004476627183

www.finestrellebikers.it

AUTORE. Redazione