A ricordo di chi ha vissuto tutte le edizioni, quella di quest’anno è stata considerata da record. La sagra della pecora a Santa Ninfa quest’anno ha fatto registrare 20.000 presenze circa, 250 camper e quasi 100 pullman che sono arrivati da tutta la Sicilia per gustare la pecora prepara in mille modi. L’edizione 2023 della sagra si archivia con un successo che era inaspettato. Soprattutto perché la sagra, a differenza degli altri anni, è durata di più nel tempo, protraendosi sino a quasi la mezzanotte.

Stand degustazioni, musica, animazione sono stati i protagonisti per la promozione del territorio e dei suoi prodotti, in questo caso quelli legati alla produzione zootecnica. A curare l’accoglienza turistica è stata la Pro Loco Santa Ninfa. Per l’occasione i musei cittadini, il Centro esplora ambiente – Riserva naturale Grotta di Santa Ninfa e quello archeologico “Pietra prima cultura”, sono rimasti aperti. «Santa Ninfa si è dimostrata, ancora una volta, laboriosa, accogliente ed ospitale. La sinergia tra l’Amministrazione comunale e le aziende locali, unita alla qualità del cibo e del buon vino locale è l’accoppiata vincente per intercettare un trend in forte crescita, quello del turismo enogastronomico, che può rappresentare un volano per la nostra economia», ha commentato il sindaco Carlo Ferreri.

AUTORE. Redazione