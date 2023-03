ASCOLTA L'ARTICOLO

«Visioni di donne» è il titolo dell’incontro multiculturale per la parità di genere, organizzato dalla dinamica associazione «Sapori & saperi», in occasione della Giornata internazionale della donna, che si terrà mercoledì 8 marzo, a partire dalle ore 18 presso l’auditorium dell’Istituto comprensivo «Luigi Capuana» a Santa Ninfa. L’evento è organizzato in collaborazione col Comune, il Consolato della Repubblica dello Zambia e il gruppo “Trekking Santa Ninfa MMXXI”.

Il programma prevede gli interventi introduttivi di Silvana Glorioso e Vincenzo Di Stefano. A seguire, quelli della dirigente scolastica Maria Letizia Gentile, del sindaco Giuseppe Lombardino, della presidente dell’associazione «Sapori & saperi» Liliana Giacalone, del console in Sicilia della Repubblica dello Zambia Gabriele Messina, e della presidente del gruppo trekking Antonella Lattuca. Una performance di Sonia Giambalvo precederà le testimonianze di cinque donne di altrettante nazionalità: ucraina, tunisina, gambiana, libanese e venezuelana.

