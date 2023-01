ASCOLTA L'ARTICOLO

Incontro di formazione sul cosiddetto “Codice rosso”, ossia i reati di violenza di genere, per la Polizia municipale di Salemi e Vita. L’iniziativa si è svolta presso il castello di Salemi e ha visto relatore il maresciallo maggiore Davide Bertolino, militare dell’Arma della sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Marsala. Il “Codice rosso” è a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti. I due comandanti di Salemi (Luigi Alessi) e Vita (Rosario Maniscalco) hanno ringraziato il procuratore della repubblica facente funzioni Roberto Piscitello per aver collaborato all’organizzazione del corso di formazione.

AUTORE. Redazione