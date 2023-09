ASCOLTA L'ARTICOLO

Venerdì 15 settembre marcia per Marisa Leo organizzata a Salemi dai cittadini, associazioni locali, istituti scolastici e Comune. La marcia (con raduno alle 19:00 in piazza padre Pio a Salemi) ha come obiettivo la sensibilizzazione verso il tema del femminicidio. E’ un omicidio che preparava da tempo quello che ha commesso Angelo Reina, uccidendo a colpi di carabina calibro 22 l’ex compagna Marisa Leo. E’ quanto emerge dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Trapani. Reina, nelle ultime settimane, aveva noleggiato un’auto e a bordo i poliziotti hanno trovato altri proiettili della stessa arma utilizzata per uccidere la Leo, così come scrive Repubblica. E’ stato lo stesso titolare dell’agenzia di noleggio a presentarsi davanti gli investigatori. Ma Reina aveva anche fatto pedinare l’ex compagna con un investigatore privato. L’uomo si è presentato spontaneamente in questura a Trapani.

AUTORE. Redazione