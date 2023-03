A Partanna è in corso “Sita 2023”, la serie di eventi dedicata a scienze, innovazione, tecnologia, ambiente, organizzata dal Comune di Partanna e dall’associazione “Apice” all’interno del G55 Coworking/FabLab. Durante la settimana si sono svolti 3 giorni di laboratori a cura dell’Accademia italiana videogiochi, destinati a 60 studenti degli Istituti di istruzione superiore secondaria “D’Aguirre/Alighieri” di Partanna, “Cipolla/Pantaleo/Gentile” di Castelvetrano, e l’Istituto professionale alberghiero “V. Titone” di Castelvetrano. Sono stati anche presentati alcuni progetti all’avanguardia sviluppati con partner entrati a far parte del G55, a partire dai percorsi di formazione/lavoro per studenti a cura di IOM Italy One Management, assieme a BluDev, progetto sulla tracciabilità digitale dei prodotti alimentari, e MyContainer che sfrutta l’energia eolica e solare per agricoltura, comunità rurali e condomini. Spazio anche a “Next Generation Sicily”, il progetto ideato da Expleo e Datamind, nato per insegnare ai giovani studenti siciliani a padroneggiare le competenze tecnologiche più richieste nel settore digitale, attraverso un corso di formazione a breve in partenza rivolto a giovani dai 16 anni in su, che permetterà di entrare nel mondo del lavoro continuando a studiare.