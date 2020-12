Causa emergenza Covid-19, in ottemperanza delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus, quest’anno l’Associazione Pro Loco Partanna sceglie di lanciare una nuova iniziativa, che mira alla promozione dei prodotti tipici locali nonché alla valorizzazione delle festività natalizie.

“Pur nell’auspicio si possa tornare a festeggiare il Natale a Partanna condividendo, come da tradizione, il consueto programma ricco di eventi, che ormai da anni, grazie ad una fitta collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni locali, contribuiva a creare un piacevole clima conviviale, favorevolmente ho colto l’iniziativa – dichiara il Sindaco Nicolo’ Catania – ritenendo le finalita’ e le modalita’ congrue alle condizioni di un anno pandemico che noi tutti stiamo vivendo e che ci inducono a scegliere una location virtuale per evocare l’atmosfera di un Natale all’insegna dello stare insieme anche uniti virtualmente”.

“Un viaggio virtuale tra manufatti, decorazioni natalizie, sapori ma anche saperi – afferma Rosamaria Stallone, Presidente dell’Associazione Pro Loco Partanna – saperi, sì, perché ogni produttore locale proporrà i propri prodotti, ma anche una presentazione, una descrizione delle procedure legate alla produzione. Un nuovo modo di vivere l’atmosfera natalizia, adattandosi al cambiamento senza perdere l’entusiasmo che in particolare contraddistingue il produttore, che con laboriosità e passione sfida il buon gusto del potenziale acquirente, che quest’anno potrà scegliere la pagina Facebook dell’Associazione, che si pone come vetrina di prodotti tipici e dell’artigianato”.

L’invito a partecipare è esteso a tutti i produttori locali, commercianti, artigiani, hobbisti, artisti, che vorranno promuovere le proprie produzioni contribuendo a creare un clima per quanto possibile conviviale e suggestivo. L’evento online avrà inizio sabato 19 dicembre e terminerà il 6 gennaio.