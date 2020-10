Verranno eseguiti oggi pomeriggio i tamponi Covid-19 a 120 alunni dell’Istituto comprensivo “Capuana Pardo” di Castelvetrano. Il luogo individuato per le attività di screening con la modalità drive-in (cioè l’esame viene effettuato senza che il conducente scenda dalla vettura) è la piazza Mercato a Partanna.

I 120 bambini verranno monitorati dopo che nell’Istituto si sono verificati alcuni casi positivi tra il personale. Da qui la necessità di effettuare lo screening sui bambini dell’Istituto.

I gazebi allestiti dal Comune di Partanna in piazza Galileo Galilei sono congeniali per svolgere le attività in assoluta sicurezza e nascono da una preziosa collaborazione tra il sindaco Nicola Catania e l’USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziali) istituita dalla direzione strategica dell’Asp di Trapani, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.