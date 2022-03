ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comune di Partanna ha avviato un suo corridoio umanitario d’accoglienza per i profughi ucraini. Ieri sera in paese sono arrivati i primi otto profughi ucraini, accolti in aeroporto a Palermo dal sindaco Nicola Catania. Il corridoio umanitario è stato promosso direttamente dal Comune grazie alla collaborazione con Irina Pysareva, una giovane ucraina che, quando si verificò il disastro di Černobyl, allora bambina, venne accolta dalla famiglia Nino Asaro proprio a Partanna.

Ieri notte, con tre voli distinti, sono arrivati una mamma con una bimba di 6 mesi, un’anziana, una mamma con una bimba di 9 anni e, infine, una ragazza con due figli gemelli, poi trasferiti a Partanna con i mezzi della ‘Misericordia’. “Grazie a Irina abbiamo preso contatti diretti con alcune donne che avevano lasciato l’Ucraina per la guerra – ha detto il sindaco Catania – e abbiamo dato disponibilità ad accoglierle presso l’Ipab ‘Renda-Ferrari’ e alcune famiglie del nostro paese”. Il Comune, intanto, ha messo online un form all’indirizzo https://bit.ly/3MO4Ixp dove chi vorrà può dare disponibilità d’accoglienza al Comune.

AUTORE. Redazione