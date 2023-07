ASCOLTA L'ARTICOLO

La musicista Sade Mangiaracina ha incontrato a Palazzo dei Normanni di Palermo, sede dell’Assemblea regionale siciliana, l’assessore regionale al turismo Elvira Amata, su iniziativa dell’onorevole Nicolò Catania. Mangiaracina, ideatrice dell’evento “A nome loro: musiche e voci per le vittime di mafia”, nel ringraziare personalmente l’assessore per il sostegno della Regione Siciliana per la prima edizione del concerto di febbraio a Selinunte, ha accolto favorevolmente la disponibilità dell’ente anche per la seconda edizione prevista per la primavera del 2024.

«Registriamo un grande entusiasmo da parte di molti artisti nazionali che desiderano prendere parte all’iniziativa pensata per ricordare tutte le vittime di mafia e chi lotta ogni giorno contro ogni forma di violenza. Porteremo la magia della musica in un territorio difficile come il nostro che può e deve mostrare tutta la sua bellezza», ha detto Sade Mangiaracina.

