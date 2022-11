Ammonta a 4,5 tonnellate la quantità di prodotti ittici che è stata sequestrata a Mazara del Vallo. Contestualmente sono state elevate multe per 6.500 euro. È il risultato dei controlli svolti dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo nell’ambito di un’operazione disposta dalla Direzione marittima di Palermo. In alcuni stabilimenti per il confezionamento e commercio di prodotto ittici, gli agenti della Capitaneria hanno trovato confezioni prive di etichette, mentre altri pacchi avevano etichette non complete di informazioni previste per legge. In altri casi è stato trovato del prodotto ittico scaduto.