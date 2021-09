ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è svolta sabato pomeriggio nella centralissima Piazza della Repubblica a Mazara del Vallo, la tappa provinciale del Trofeo del Centenario Minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro.Si ringraziano tutte le società intervenute con i loro bambini ed accompagnatori, il Comune di Mazara del Vallo, la Croce Rossa Italiana-Comitato di Mazara del Vallo, il Referente Minibasket provinciale Guido Bertoglio e la Virtus Pallacanestro Mazara, per l’ineccepibile organizzazione dell’evento “Minibasket For Life Day”. Il Minibasket è pronto per la ripresa delle attività con numerose iniziative a favore dei piccoli cestisti.

AUTORE. Redazione