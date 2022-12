Il Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, a Blue Sea Land 2022 (in corso a Mazara del Vallo) celebra il pesce azzurro puntando sui giovanissimi. Il Masaf ha scelto di sostenere e partecipare a Blue Sea Land, l’expo dei cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente, per celebrare l’importanza del pesce azzurro nella dieta alimentare. Il Ministero guidato da Francesco Lollobrigida è presente nello stand di piazza Mokarta con un “Mix and Match” di iniziative per giocare in modo coinvolgente, soprattutto per i più piccoli, con la figura del pesce azzurro.