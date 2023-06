ASCOLTA L'ARTICOLO

Emilio Contrasto, Segretario Generale UNISIN/CONFSAL parteciperà alla tavola rotonda “Sviluppo dei Territori e desertificazione bancaria”, organizzato da UNISIN, in programma a Gibellina il 9 giugno 2023 a partire dalle ore 9.30. Il focus sui dati della situazione in Sicilia prosegue l’impegno, da lungo tempo intrapreso da UNISIN/CONFSAL, sul tema della desertificazione bancaria con studi e numerosi interventi di sensibilizzazione del Segretario Generale sui vari territori, in particolare del Mezzogiorno d’Italia e delle Isole. Curatore della tavola rotonda Nicolò Bonino, degli organismi territoriali siciliani di UNISIN. Sede dell’evento sarà il Museo d’arte contemporanea “Ludovico Corrao”.

AUTORE. Redazione