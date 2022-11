ASCOLTA L'ARTICOLO

Le vie di Gibellina nuova diventano set per una serie tv che andrà in onda sulla piattaforma Amazon. A scegliere il nuovo centro come location pe rle riprese è stata la società di produzione cinematografica Cattleya, associata del gruppo inglese ITV Studios, casa di produzione indipendente che ha già prodotto le serie televisive “Gomorra”, “ZeroZeroZero” e “Suburra. Le riprese saranno realizzate nel mese di novembre. «Si tratta di una ennesima e importante occasione che contribuisce a divulgare in tutto il mondo l’unicità identitaria e le potenzialità artistico-culturali della nostra Gibellina, ormai sempre più spesso al centro delle scelte artistiche di produttori, registi e artisti di livello internazionale», ha detto il sindaco Salvatore Sutera.

AUTORE. Redazione