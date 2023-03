Il saluto della città è stato dato dal sindaco Salvatore Sutera. La presidente del Centro Servizi per il volontariato di Palermo Giuditta Petrillo ha ringraziato Licata per il proprio contributo fattivo al Cesvop. Poi gli interventi di Renato Messina, direttore del centro trasfusionale di Trapani e Graziella Vaccaro, responsabile del centro trasfusionale di Marsala. «Il sistema regionale soffre ancora – ha detto il presidente Licata – dato che a livello regionale mancano circa 70.000 donazioni per l’autosufficienza dei farmaci salva vita emo derivati. Da qui la nostra spinta per un ulteriore impegno nello stimolare le donazioni». Durante la serata si sono esibite Gloria e Martina Stallone col brano “Una parte di te” di Serena Sciuto (scomparsa prematuramente, ricordata e onorata con un lungo applauso) con gli arrangiamenti musicali del maestro Gaspare Federico.