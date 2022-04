ASCOLTA L'ARTICOLO

Altri 3 cittadini ucraini sono stati accolti ieri mattina dalla parrocchia San Nicolò di Bari di Gibellina, che si aggiungono alle 8 donne e bambini che erano già arrivati qualche giorno addietro e ospitati nei locali comunali dati in comodato alla parrocchia. I 3 sono arrivati a Palermo e sono stati il parroco don Marco Laudicina e il responsabile parrocchiale della Caritas a recuperarli e portarli a Gibellina dove hanno incontrato il sindaco Salvatore Sutera. Intanto a Gibellina è stata lanciata l’iniziativa “Help: aiutaci ad aiutare le famiglie ucraine in fuga dalla guerra”: in ogni attività commerciale di Gibellina sono state collocate le cassette per la raccolta fondi e buoni spesa da utilizzare per l’acquisto dei beni per gli ucraini accolti. «Con questo gruppo abbiamo raggiunto la disponibilità massima di ospiti. Siamo contenti di aver potuto utilizzare al massimo i nostri spazi e le nostre risorse per l’accoglienza dei nostri fratelli ucraini, e continuiamo a confidare nella sensibilità e disponibilità di tutti», ha detto don Marco Laudicina.

AUTORE. Redazione