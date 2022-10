ASCOLTA L'ARTICOLO

La cucina raffinata dell’Agòra Restaurant incontra i pregiati vini Mandrarossa in una serata all’insegna della riscoperta dei sapori del territorio. L’appuntamento col gusto è per venerdì 14 ottobre, ore 20,30, presso il Momentum Bio-Resort di Marinella di Selinunte, un tradizionale baglio siciliano, in un luogo in cui la vegetazione degli ulivi incontra la natura selvaggia e incontaminata, in uno degli angoli più suggestivi della Sicilia sud-occidentale.

Qui, all’interno dell’Agòra Restaurant, gli ospiti avranno la possibilità di gustare un menu pensato appositamente dallo chef Francesco Gallo per esaltare al meglio gli odori e i sapori del territorio, in abbinamento ai vini Mandrarossa, un innovativo brand nato a Menfi dopo oltre 20 anni di intensi studi sui terroir. I vini Mandrarossa sono oggi frutto di una lunga e continua ricerca e sperimentazione. La continua tendenza all’innovazione fa di Mandrarossa un’azienda che cerca di portare avanti l’immagine di una Sicilia diversa, lontana dagli stereotipi.

Il menù prevede:

Millefoglie di patate e uovo poached con fonduta al pecorino

Risotto con pere al Marsala e foie gras di pollo Bio

Capocollo di maiale affumicato e variazione di zucca

Millefoglie tutto al cioccolato

I vini in abbinamento: Delquanta, Bertolino Soprano, Santannella, Serapias

Prezzo: 60 euro (acqua e caffè inclusi)

MOMENTUM Bio-Resort – Marinella di Selinunte

TEL: 0924 941046

EMAIL: info@momentumresort.com

WEB: www.momentumresort.com

AUTORE. Giacomo Moceri