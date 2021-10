ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche il gruppo FAI di Castelvetrano aderisce alle “Giornate Fai di autunno”, in programma sabato 16 e domenica 17 ottobre. L’iniziativa è uno degli eventi nazionali in cui il FAI, come da tradizione, aprirà al pubblico luoghi speciali solitamente chiusi, poco conosciuti o di particolare valore. A Castelvetrano ilpercorso comprende la visita-guidata di piazza Regina Margherita, della chiesa di San Domenico (la Sistina siciliana), del convento domenicano (sede del Liceo Classico “G. Pantaleo”) e della chiesa San Giovanni Battista. Le visite guidate avverranno sabato 16 ottobre, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 18,30; domenica 17, dalle 9,30 alle 13,30.

A fare da ciceroni, secondo la mission del FAI, che ha come uno dei suoi obiettivi quello di sensibilizzare i giovani alla valorizzazione e alla salvaguardia del nostro patrimonio storico-artistico, saranno un gruppo di studenti del Liceo Classico Pantaleo, coordinati dalla professoressa Daniela Giancontieri. Le visite saranno accompagnate da momenti musicali all’interno delle due chiese e da un intrattenimento per i bambini che la domenica mattina il gruppo “La Corte di re Letturino” organizzerà all’interno del chiostro del Liceo Classico.

All’iniziativa partecipano anche i volontari del Comitato locale della Croce Rossa Italiana. Prenotazioni online su www.giornatefai.it (digitando nella barra di ricerca Castelvetrano) o chiamando al 3342882477.

AUTORE. Redazione