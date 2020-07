Il Sindaco Dott. Enzo Alfano, l’Assessore alla rigenerazione economica Biagio Virzì, e l’Amministrazione Comunale invitano la cittadinanza alla manifestazione inaugurale dello “Sportello Unico per il Microcredito” fissata nella giornata di lunedì 20 luglio 2020 alle ore 17,00 presso il Teatro Selinus di Castelvetrano sito nel Sistema delle Piazze.

Il Comune di Castelvetrano apre lo “Sportello informativo sul microcredito e l’autoimpiego” grazie alla sottoscrizione di un atto di impegno tra l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) ed il Comune stesso. La finalità è quella di attuare una rete di servizi informativi di orientamento e accompagnamento alla conoscenza e alla fruizione dello strumento “microcredito”, per promuovere ed avviare strumenti operativi innovativi finalizzati a sostenere l’autoimpiego e la microimprenditorialità quali politiche attive del lavoro per l’inclusione sociale e finanziaria di soggetti vulnerabili e disoccupati.

L’apertura dello Sportello ha l’obiettivo di realizzare un contesto economico aperto e inclusivo, che permetta di creare una società più solidale e che riconosca e sostenga lo spirito imprenditoriale anche dei soggetti più deboli.

Lo sportello è istituito presso il servizio Attività Produttive del Comune di Castelvetrano, in Via della Rosa (Palazzo Comunale), in coordinamento con altri uffici e servizi dell’amministrazione comunale.

Nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da Covid -19 di cui alle disposizioni nazionali vigenti i materia, essendo consentita la partecipazione ad un numero massimo di presenze, l’ingresso è consentito alle sole Autorità invitate e agli stakeholder che hanno dato regolare conferma di partecipazione.