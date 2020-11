Questa sera è andato in onda, su Rete 4, durante la trasmissione “Fuori dal coro” condotta da Mario Giordano, un servizio sull’emergenza migranti girato presso l’ex cementificio nel territorio di Castelvetrano. Mentre in studio era presente il senatore Matteo Salvini, passavano le immagini di quello che è considerato uno dei ghetti migranti più grandi d’italia. La nostra redazione denuncia da anni lo stato di totale abbandono dell’area (clicca qui per il video del 2018). L’inviata Carmen la Gatta ha intervistato anche il nostro direttore, il giornalista Max Firreri ed il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano. Da circa tre anni, CastelvetranoSelinunte.it denuncia le condizioni assurde in cui vivono queste persone e gli enormi disagi per i proprietari terrieri della zona. In piena pandemia da Coronavirus, la situazione diventa ancora più critica come testimoniato dal servizio. Ecco il VIDEO del servizio Mediaset.