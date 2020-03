Si trova a Castelvetrano uno dei centri dialisi più importanti in Italia. Diaverum fondata nel 1994 è uno dei maggiori fornitori di servizi sanitari in Europa e uno dei fornitori di cure nefro-dialitiche leader al mondo.

L’azienda, con 25 anni di esperienza nel settore della dialisi, oggi si prende cura di migliaia di pazienti all’anno in oltre 30 centri rene in Italia, posizionandosi così al secondo posto nel settore dialisi privata accreditata dal servizio sanitario nazionale in Italia.

Dalle radici svedesi ma con un approccio internazionale, pone la qualità della vita del paziente al centro di tutte le proprie attività.

“Le modalità con le quali vengono effettuati i trattamenti dialitici non sono le stesse in tutti i centri dialisi e purtroppo solo in pochi casi il paziente riesce a percepire la differenza di qualità di trattamento e di ambiente. Il paziente matura questa consapevolezza solo nel momento in cui ha la possibilità di conoscere realtà differenti ed in molti casi è determinante il coinvolgimento della famiglia che si prende cura dei propri cari all’interno del percorso curativo” – questo quanto riferito dall’Area Manager Sicilia Ing. Mario Iannone.



Nella foto: il nuovo direttore sanitario Prof. Biagio Ricciardi insieme al personale della clinica Diaverum Italia srl – Sede di Castelvetrano. (da sinistra Infermiere Licata, Prof. Biagio Ricciardi, la caposala D’angelo, Infermiere Mangiapanello, Infermiere Zito, Dott.ssa La Rocca, Ausiliario Maggio)

Diaverum, invece, segue il paziente attraverso un percorso che inizia con l’applicazione di protocolli clinici internazionali al fine di garantire i massimi standard di sicurezza durante il trattamento, una selezione di materiali di altissima qualità ed una strumentazione medica ad elevata tecnologia, base di partenza imprescindibile per ottenere un trattamento dialitico di qualità efficace per la salute dei pazienti.

A questi fondamentali presupposti aziendali, si affianca la professionalità dei medici, degli infermieri e degli ausiliari che seguono il paziente durante tutto il loro percorso sanitario, instaurando un rapporto di collaborazione che permette il raggiungimento di risultati clinici ottimali per le condizioni di salute dei pazienti.

I Direttori Sanitari di tutti i centri Diaverum, con la collaborazione della direzione clinica regionale e nazionale, seguono gratuitamente sul territorio centinaia di pazienti nefropatici al fine di evitare o ritardare l’immissione di quest’ultimi nel percorso della dialisi.

L’ ambiente familiare e moderno, i macchinari di ultima generazione, il personale medico ed infermieristico altamente qualificato, tv dedicate per ogni singola postazione rene, Wi-Fi gratuito per tutti i pazienti, oltre al servizio di consulenza cardiologica gratuita per i pazienti del centro dialisi e di screening renale gratuito sul territorio, sono solo alcuni dei servizi che contraddistinguono i centri, rendendoli un’eccellenza unica su tutto il territorio nazionale.

Specialista nella cura del paziente, gode di quattro sedi nella Sicilia occidentale tra Castelvetrano, Marsala, Sciacca e Ribera.

Nessun corpo vale più del nostro corpo, “la salute è il primo dovere della vita”.

Contatti Diaverum Sicilia Occidentale:

Castelvetrano – Via L.Centonze,3 (Le terrazze)

Dir. Sanitario: Dott.ssa Daniela Rallo

Tel. 0924.901122

Marsala – Via F. Crispi 86/Bis

Dir. Sanitario: Dott. Michele Fici

Tel. 0923.719560

Sciacca – Via Einaudi (angolo via Segni)

Dir. Sanitario: Dott.ssa Salvatore Vittoria

Tel. 0925.26422

Ribera – Via Roma 63

Dir. Sanitario: Dott. Nicolò Di Piazza

Tel.0925.62455