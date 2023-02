ASCOLTA L'ARTICOLO

Intitolare la scuola elementare 2° Circolo didattico “Ruggero Settimo” di Castelvetrano al piccolo Giuseppe Di Matteo. La richiesta è stata avanzata alle istituzioni competenti dalla sezione marsalese dell’Associazione Nazionale Magistrati il cui presidente è il giudice Fabrizio Guercio. Tra gli altri, a volere l’uccisione del 15enne sciolto nell’acido è stato il boss Matteo Messina Denaro, arrestato lo scorso 16 gennaio a Palermo. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per ricordare le stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio nell’anno in corso. L’Anm di Marsala per il 23 maggio prossimo ha organizzato, presso il palazzo di giustizia di Marsala, il 2° Contest artistico “I colori della memoria”, rivolto a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, che si trovano all’interno del circondario del Tribunale di Marsala.

