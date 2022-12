ASCOLTA L'ARTICOLO

Ha raggiunto il traguardo dei 105 anni e le candeline le ha spente nella Casa generalizia di Castelvetrano, suor Giacinta Vita che fa parte delle Suore Assuntine che proprio in città hanno messo radici. Per il suo compleanno a Castelvetrano è arrivato l’Arcivescovo di Agrigento monsignor Alessandro Damiano. Quella di suor Giacinta, originaria di Favara, è stata una vita spesa al servizio di Dio e dei fratelli, soprattutto nell’educazione dei piccoli. Ha svolto servizio a Santo Stefano Quisquina (dove, nel 1940, è nato l’istituto delle suore), Favara, San Biagio Platani, Santa Elisabetta e Sant’Angelo Muxaro. L’istituto delle suore opera in diversi comuni dell’Agrigento e anche a Castelvetrano. In città le prime tre suore sono arrivate negli anni Ottanta e hanno svolto servizio presso la chiesa della Tagliata. Dal 2006 a Castelvetrano hanno creato la loro Casa generalizia che ospita cinque suore, alcune delle quali svolgono il loro servizio presso la parrocchia San Francesco di Paola.

AUTORE. Redazione