Domani alle 17,30, presso Villa Paola a Castelvetrano, verrà presentato il libro “Bonjour Casimiro: il barone e la villa fatata” scritto da Alberto Samonà, giornalista e attuale Assessore regionale all’identità siciliana. La presentazione è organizzata dalla Rotta dei Fenici, Club Unesco Castelvetrano e Gruppo archeologico d’Italia, in collaborazione col Mondadori Point della città. Il libro racconta della storia del barone Casimiro Piccolo, acquerellista e fotografo, il quale, a partire dal 1932 scelse di abbandonare Palermo e i salotti ovattati della nobiltà cittadina, per trasferirsi nella villa di famiglia sulle appartate colline di Capo d’Orlando. A conversare con Samonà sarà il nostro direttore Max Firreri. Alla presentazione interverranno: Ferdinando Maurici, Soprintendente del mare, Alberto Scuderi dei Gruppi archeologici d’Italia in Sicilia, Antonio Barone, Direttore della Rotta dei Fenici e Maika Giacalone del Club per l’Unesco di Castelvetrano.

