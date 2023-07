A Castelvetrano chi non paga la bolletta dell’acqua, entro i 30 giorni dal preavviso di sospensione, rischia di trovarsi col contatore idrico sigillato. È quanto disposto dal nuovo regolamento comunale del servizio idrico integrato approvato dal consiglio comunale. Nel testo è previsto che i costi per l’attivazione di un’utenza idrica, per il deposito cauzionale e per la voltura, ovvero la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, sono stati ridotti del 20% rispetto al regolamento precedente. Ad esempio per attivare un’utenza domestica si pagherà 10 euro, per un’utenza non domestica 20 euro. Il deposito cauzionale per le attività commerciali è stato ridotto a 50 euro.