Anche a Castelvetrano si celebra l’iniziativa “Puliamo il mondo”, organizzata dal circolo “Crimiso” di Legambiente in collaborazione con l’associazione “Plastic Free”. Domenica 1° ottobre, con inizio alle ore 9, i volontari si raduneranno in un’area verde sulla via Piersanti Mattarella. Il punto d’incontro è nello spiazzo a fianco il distributore di carburante. Conosciuta a livello internazionale come Clean Up la campagna ha avuto origine dalla collaborazione tra Clean Up Australia e l’UNEP (United Nations Enviroment Programme), legate dal comune obiettivo di estendere su scala globale quanto proposto dall’iniziativa Clean Up Sydney Harbour Day, realizzato in Australia nel 1989. Col tempo si è allargata in tutto il mondo e da 30 anni anche in Italia Legambiente ne cura lo svolgimento assieme a tante altre associazioni di volontariato con un’azione allo stesso tempo concreta e simbolica per città più pulite e vivibili, per riappropriarsi del territorio

AUTORE. Redazione