L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino quotidiano inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a mercoledì 20 maggio.

Rimane solamente un caso positivo al netto di decessi e guarigioni. Si tratta di una persona di Castelvetrano. Rispetto a ieri si sono negativizzate due persone a Trapani e Valderice. Ecco gli altri dati comunicati dall’azienda sanitaria provinciale:

– Totale tamponi effettuati 7.846

– Test sierologici su personale sanitario 4.336

– Decessi 5

– Ricoverati 0

– Guariti e dimessi 117

I dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant’Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.