Per il secondo anno consecutivo la biblioteca comunale “Leonardo Centonze” di Castelvetrano ospiterà lo scrittore di narrativa per ragazzi Giuseppe Giacalone. L’incontro si terrà domani mattina (sabato), alle ore 10, nei locali dell’auditorium “Ninni Fiore” in via Garibaldi. L’autore presenterà il suo ultimo racconto “Le avventure di Delio e Giumatto”, la storia avvincente di Delio, un orfano di soli undici anni, un po’ pestifero, che ancora non è stato scelto per l’adozione. Così, un bel giorno, stanco di vedere gli amici andare via, decide di crearsi ciò che gli manca: un babbo, dando vita al suo personale papà.

L’evento è rivolto a bambini e adulti, nell’ambito delle iniziative legate al riconoscimento di Castelvetrano “Città che legge” e del “Patto locale per la lettura”, al quale hanno aderito i bambini della Corte di Re letturino e il Comitato Genitori di Castelvetrano. L’incontro sarà un vero laboratorio interattivo dove l’autore Giacalone interagirà col pubblico.

AUTORE. Redazione