Si terranno a Castelvetrano, in Piazza Umberto I, mercoledì 12 agosto, le selezioni per la semifinalista nazionale di Miss Mondo 2020. La cittadina belicina è stata scelta dall’agenzia Delfino Blu che è la concessionaria del concorso di bellezza internazionale per la Sicilia e la Calabria.

La tappa successiva a quella di Castelvetrano, sarà la finale interregionale Calabria-Sicilia che si terrà il 23 agosto a Nicosia(EN); in seguito le miss si sfideranno nelle altre sfilate delle tappe nazionali che decreteranno la vincitrice del concorso nazionale con la conseguente candidatura alla competizione internazionale. Miss Mondo, infatti, è uno degli eventi di bellezza più famosi e importanti nel mondo e fu fondato nel Regno Unito da Eric Morley nel 1951. Per la selezione italiana della candidata a Miss World si svolgono oltre 300 serate durante l’anno nelle piazze e nei locali più rinomati d’Italia.