La Festa della musica, che ieri si è celebrata in tutta Italia, ha coinvolto anche il carcere di Castelvetrano. All’interno dell’istituto penitenziario i detenuti hanno potuto vivere un evento straordinario, assistendo al concerto della band “Belìce Folk Studio”, con Rosario Guzzo, voce e chitarra, Christian Cutrona al violino, Giuseppe Stabile all’oboe e sax, Giuseppe Dilluvio alle percussioni. A rendere possibile l’evento è stato il sostegno dell’istituto comprensivo “Capuana-Pardo”.

«L’evento di oggi nel carcere di Castelvetrano ha dimostrato che, anche in un contesto tanto complesso come quello carcerario, la musica può aprire porte e creare un ponte verso la speranza. È un esempio tangibile di come l’arte possa influire positivamente sulla vita delle persone e offrire una nuova prospettiva di cambiamento e rinascita», hanno detto gli organizzatori. Tra questi l’educatrice del carcere Selenia Conigliaro e Antonino Ditta, presidente dell’associazione “Gioia di vivere”. La festa della musica è promossa, ogni anno, in tutta Italia dal Ministero della cultura, Siae, Aipfm e Commissione Europea.