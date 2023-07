ASCOLTA L'ARTICOLO

C’è anche Castelvetrano come sede delle tredici case di comunità che nasceranno entro il 30 giugno 2026 in provincia di Trapani. Le altre dodici saranno così distribuite: due a Trapani, una ad Erice, due a Marsala, una a Mazara del Vallo, Alcamo, Custonaci, Castellammare del Golfo, Partanna, Pantelleria e Salemi. In provincia sorgeranno anche quattro centrali operative territoriali (Trapani, Marsala, Mazara e Alcamo) che dovranno essere attivate entro il 30 giugno 2024, mentre saranno tre gli ospedali di comunità dotati di 20 posti letto (a Trapani, Marsala e Salemi) che saranno attivati entro il 30 giugno 2026.

«Gli interventi saranno realizzati con circa 50 milioni di euro del Pnrr, che ci consentirà di predisporre interventi per la tecnologia e per l’innovazione, oltre che per acquistare due Tac, cinque mammografi ed altre strumentazioni», ha detto il commissario straordinario dell’Asp Trapani Vincenzo Spera. Le procedure di appalto sono state avviate entro dicembre 2022 e questo ha consentito di ottenere all’Asp, unica in Sicilia, una maggiorazione del 20% sui finanziamenti.

AUTORE. Redazione