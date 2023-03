ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Presidente nazionale dell’associazione “Gens Nova” OdV, Antonio Maria La Scala è stato ospite in due istituti scolastici di Castelvetrano. Ex ufficiale della Guardia di Finanza e docente presso la LUM di Bari, La Scala ha tenuto due incontri sul tema “Bullismo-cyberbullismo, droga e stupro”, il primo presso l’Istituto alberghiero “Virgilio Titone” e il secondo presso il Liceo classico “G. Gentile”. All’incontro hanno preso parte il delegato regionale dell’associazione Franco Zerilli, il delegato provinciale Ignazio Profera e il legale di riferimento per la Sicilia Rossana Daniele.

AUTORE. Redazione