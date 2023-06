ASCOLTA L'ARTICOLO

È con grande entusiasmo che la città di Castelvetrano si appresta ad accogliere il primo Naturfest, un campus estivo unico nel suo genere, dedicato a bambini dai 6 agli 11 anni. L’evento, gestito dall’associazione Gioia di Vivere e dalla Cooperativa Sociale Talenti in collaborazione con l’Associazione Con noi dopo di noi, si svolgerà dal 19 giugno al 1 luglio nel suggestivo baglio Seggio Torre, gestito dalla coop. sociale Rita Atria Libera Terra.

Il Naturfest è un’opportunità straordinaria per i giovani partecipanti di avvicinarsi alla natura, imparare a conoscerla e rispettarla, mentre si divertono e si creano nuove amicizie. Attraverso una serie di attività coinvolgenti e didattiche, i bambini avranno la possibilità di esplorare l’ambiente circostante, imparare sull’importanza della sostenibilità ambientale e acquisire nuove competenze in modo ludico.

Durante il campus, i partecipanti saranno guidati da un team di educatori altamente qualificati, che si impegneranno a creare un ambiente sicuro e stimolante. Le attività proposte spazieranno dalla scoperta della flora e della fauna locali, passeggiate nella natura, giochi all’aperto, laboratori creativi, e molto altro ancora. Sarà un’occasione unica per i bambini di trascorrere le loro giornate estive all’aria aperta, respirando aria pulita e immergendosi completamente nella bellezza della natura.

Oltre alle numerose attività già previste nel programma del Naturfest, ci saranno giornate speciali dedicate alle avventure con animali. I partecipanti avranno l’opportunità di interagire con cavalli, cani e piccoli per, regalando loro esperienze indimenticabili.

Il baglio Seggio Torre, immerso in un paesaggio mozzafiato, fornirà il contesto ideale per il Naturfest. Grazie alla cooperativa sociale Rita Atria Libera Terra, il baglio rappresenta un luogo di rinascita e inclusione sociale, dove il benessere della comunità e la valorizzazione del territorio sono obiettivi primari. L’obiettivo principale del Naturfest è quello di stimolare la curiosità dei bambini nei confronti della natura, incoraggiandoli a sviluppare un legame sano con il mondo naturale che li circonda.

La grande attesa per l’evento testimonia l’importanza che la città attribuisce all’educazione ambientale e al benessere dei suoi giovani abitanti. Questo campus estivo è un’opportunità imperdibile per i bambini di vivere un’avventura emozionante nella natura e per le famiglie di godere di un’esperienza unica nel suo genere.

Per ulteriori inforrmazioni sull’evento è possibile collegarsi al sito www.gidivi.it/naturfest

AUTORE. Redazione