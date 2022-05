ASCOLTA L'ARTICOLO

Tutte presenti le scuole arrivate stamattina a Castelvetrano per disputare le semifinali del concorso nazionale del “Miglior lettore”. Ansia e preoccupazione hanno preceduto il fatidico momento in cui le varie squadre sono state chiamate a svolgere la prova. L’aula magna dell’I.C. “Capuana Pardo” si è riempita dei vocii dei giovani studenti che hanno avuto a disposizione un’ora di tempo per leggere il brano proposto dalla Commissione, rispondere a trenta quesiti e completare un secondo testo inserendo la punteggiatura mancante. Trepidante l’attesa per conoscere le scuole che domattina saranno convocate per la finale. I vari gruppi guidati dai docenti dell’Istituto, nel tempo a disposizione, si sono recati nel centro storico dove l’assessore Dott.ssa Graziella Zizzo e il presidente della Proloco Selinunte Enzo Filardo hanno predisposto una visita guidata per dare la possibilità alle scuole provenienti da altre città di conoscere le bellezze artistiche e culturali di Castelvetrano. La chiesa di S. Domenico, la Collegiata, il Museo Civico, la Fontana della Ninfa, il teatro Selinus sono stati i siti prescelti. Le squadre rientrate in sede hanno ricevuto l’attestato di partecipazione e di merito e preso parte al buffet offerto dalla ditta Pattipane. A tarda sera, sul portale della scuola, verranno resi noti i nomi dei finalisti.

Un sentito in bocca al lupo a tutti i concorrenti.

