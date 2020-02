Per la imminente realizzazione di alcune riprese per la serie televisiva tratta dal libro “ANNA” di Niccolò Ammaniti si cercano bambini e bambine dai 7 ai 18 anni e ragazzi e ragazze fino ai 22 anni che possano partecipare come comparsa alle riprese che si effettueranno a Castelvetrano, Gibellina e Mazara del Vallo dalla prossima settimana

Appuntamento per i casting, Giovedì 27 febbraio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso l’ex Convento Sant’Agostino, Via Garibaldi – Castelvetrano

in particolare, per esigenze di sceneggiatura si cercano figurazioni che non abbiano:

– tagli di capelli moderni o eccessivamente corti

– interventi di piccola estetica alle sopracciglia

e un codice iban personale!!!

Non si accetteranno metodi di candidatura diversi dalla presenza ai casting (no mail, no telefono)