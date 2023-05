ASCOLTA L'ARTICOLO

Festa di Santa Rita, presso la parrocchia Maria Ss. della Salute a Castelvetrano. Ecco il programma. Giovedì 18 maggio: ore 17, corona in onore di Santa Rita e 15º Giovedì in onore della Santa; ore 17,30, santa messa. Venerdì 19: ore 17, corona in onore a Santa Rita; ore 17,30, santa messa. Sabato 20: dalle ore 17,30, corona in onore di Santa Rita e, a seguire, santa messa con benedizione delle rose. Domenica 21: dalle ore 10,30, corona in onore a Santa Rita e, a seguire, santa messa e benedizione delle rose, presieduta da don Onesimo Kamau Kariba, già parroco a Castelvetrano; dalle 17,30, corona in onore a Santa Rita e, a seguire, santa messa con solenne transito e benedizione delle rose. Lunedì 22: dalle 8, scampanio dei sacri bronzi; ore 10,30, corona in onore di Santa Rita; ore 11, santa messa e benedizione delle rose; ore 12, recita della supplica in onore di Santa Rita; ore 17,30, recita della corona di Santa Rita; ore 18, santa messa presieduta da don Rino Randazzo; ore 19, processione del simulacro. Al rientro della processione avverrà la benedizione delle rose e del pane di Santa Rita che verrà distribuito ai fedeli.

AUTORE. Redazione