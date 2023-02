ASCOLTA L'ARTICOLO

Due grandi eventi stanno per arrivare in città. L’associazione plastic free, con le referenti locali Indiano Emanuela e Manuela Cappadonna hanno il piacere d’invitare tutte le associazioni, scuole e liberi cittadini a partecipare. Il 12 febbraio ci sarà una passeggiata ecologica, al parco delle Rimembranze. Saranno presenti all’evento anche gli scout con tutti i loro giovani ragazzi. Il 19 febbraio invece sarà una vera e propria Gionata di cleanup, si svolgerà a selinunte ( luogo d’incontro lido tuxe) con noi ci saranno i RANGERS locali e L’associazione AVO. Speriamo in una massiccia partecipazione. “LA CITTÀ È LA CASA DI OGNUNO DI NOI, MANTENIAMOLA PULITA COME FAREMMO CON LA NOSTRA”

AUTORE. Redazione