La Pro Loco Selinunte, in collaborazione con l’associazione “Senzanome” APS e il fotografo professionista e artista trevigiano Oscar Melucco, organizza un corso di fotografia rivolto a giovani amatori del nostro territorio. Il corso si divide in due sezioni: teoria e pratica e avrà inizio il 26 aprile e si concluderà il 24 maggio prossimo. Sono previste 5 lezioni teoriche e 3 pratiche da svolgersi in esterno sul territorio comunale. Le 5 lezioni teoriche si svolgeranno all’interno della Collegiata dei Ss. Pietro e Paolo e sono rivolte a un numero max di 20 allievi. Per partecipare inviare una email a nonamecastelvetrano@gmail.com oppure consultare i social (Facebook e Instagram) senzano.me.

AUTORE. Redazione