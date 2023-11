Si è svolto sabato 25 novembre presso la Casa di Cura VITTORIA di Castelvetrano, una importante giornata dedicata alla prevenzione dell’aneurisma dell’aorta addominale. Un evento che ha visto la partecipazione del Prof. Francesco Talarico, Direttore Dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare del Civico di Palermo.

L’illustre medico, insieme alla sua equipe, nell’accogliere l’invito dell’Amministratore della Casa di Cura VITTORIA, il Dr. Filippo Daniele Clemente, ha messo a disposizione la sua grande esperienza per un evento formativo presso la sala congressi “Vito Li Causi”. All’evento era presente anche la Dr.ssa Valentina Li Causi, figlia del fondatore della struttura e Fisiatra della struttura. Dopo il congresso medico, il Prof. Talarico ha offerto gratuitamente una visita gratuita di chirurgia vascolare per chi ne ha fatto richiesta attraverso i canali di comunicazione della Casa di Cura Riabilitativa VITTORIA.

Oggi, giovedì 30 novembre, il Prof. Talarico sarà nuovamente a Castelvetrano per un Open Day per la prevenzione dell’Ictus Cerebrale. Agli utenti che ne hanno fatto richiesta sarà effettuato uno screening gratuito con l’ausilio di un Ecocolordoppler dei vasi sovraortici (carotidi). Per maggiori informazioni è possibile contattare il recapito 0924.81075

AUTORE. Redazione