ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono 274 gli attuali positivi a Castelvetrano. Il dato ufficiale è dell’Asp Trapani. A Mazara del Vallo i casi registrati sono 369, mentre a Campobello di Mazara i positivi sono 127. A Partanna 25 sono i casi attualmente accertati, a Gibellina 4, a Salemi 74, a Salaparuta 1, mentre Poggioreale è, attualmente, l’unico paese Covid free della provincia di Trapani. Il totale dei positivi che si registra in provincia è di 1779, i deceduti sono 350 dall’inizio della pandemia.

Intanto proprio ieri l’Asp Trapani ha disposto – in via urgente – che l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala torni Covid hospital, per un totale di 104 posti letto. Anche presso la residenza sanitaria assistita Covid di Salemi sono stati ripristinati 15 posti letto, mentre presso l’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo sono stati attivati 30 posti letto. A Marsala verrà garantita l’attività assistenziale di Pediatria, Ostetricia, Cardiologia e Dialisi. Dall’ospedale di Marsala, i reparti ordinari, sono stati trasferiti presso altri nosocomi: l’Urologia a Mazara del Vallo, la Chirurgia generale all’ospedale di Trapani, la Chirurgia plastica a Castelvetrano. Al “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano rimangono l’Oculistica e l’Ortopedia.