ASCOLTA L'ARTICOLO

Accelerazione nella campagna vaccinale a Campobello di Mazara. Il paese è tra i 55 in Sicilia dove il tasso di persone vaccinate è di circa il 60% e, proprio per questo, il Presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza che impone l’uso della mascherina di protezione anche in luoghi all’aperto e per le strade. In assenza di un hub vaccinale a Campobello, ora sarà possibile sottoporsi al vaccino presso l’Ufficio sanitario di piazza Nino Buffa. Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 19,30 verranno somministrati i vaccini. Non è necessaria la prenotazione: basta recarsi direttamente presso l’Ufficio sanitario, compilare la documentazione necessaria e ricevere così la prima dose.