La zona è di quelle in cui si passa in macchina e pure veloce. Quindi vederla e, soprattutto, ascoltare il suono della natura e della fauna che vi vive è davvero difficile. Ma basta andarci a piedi, magari in un momento di poco traffico, per poter scoprire cosa di bello conserva ancora la natura. Siamo a poche decine di metri dalla chiesa madre di Campobello di Mazara: la via Palermo è la strada-circonvallazione che in molti percorrono per raggiungere le frazioni estive provenendo dall’autostrada. A metà strada si scorge tra i canneti un rigagnolo d’acqua lì lasciato a cielo aperto che, storicamente, proveniva dalla zona nord del paese, passando sotto la chiesa madre. Oggi l’Archeoclub di Campobello di Mazara invita a scoprire quanto di bello ancora la natura ci regala: «Si ode meglio nelle tarde quiete sere quando i decibel dell’inquinamento acustico scendono vicini allo zero – dice Antonino Gulotta, presidente dell’Archeoclub – si può sentire il canto dell’assiolo, il gracidio dei ranocchi, il frullo di un rallide, il latrare di un randagio che abbaia alla luna».