ASCOLTA L'ARTICOLO

“Sulla via dell’olio novello” è l’iniziativa che la Pro Loco Unpli “Costa di Cusa” di Campobello di Mazara promuove per domenica 13 novembre, col patrocinio gratuito del Comune di Campobello di Mazara. Si tratta di un’intera mattinata, che si concluderà con un lunch a base di prodotti tipici del territorio, per conoscere il comparto olivicolo del territorio, la tecnica della raccolta a mano delle olive e, infine, il ciclo di produzione dell’olio extra vergine d’oliva cultivar Nocellara del Belìce presso l’oleificio “Oro di Cusa” di Campobello. La mattinata di domenica 13 novembre si aprirà alle 9,30 col ritrovo presso il baglio Florio delle Cave di Cusa, per una visita al Museo della civiltà contadina. Si continuerà alle ore 11 con la visita presso un’azienda agricola dove si potrà assistere alla raccolta manuale delle olive. Alle 12,15 visita presso l’oleificio “Oro di Cusa” di Campobello di Mazara, dove i titolari spiegheranno il ciclo di produzione dell’olio extra vergine d’oliva. A seguire verrà servito il lunch con prodotti tipici del territorio. Il costo di partecipazione è di 20 euro a persona e l’iniziativa è aperta a 35 persone. Per prenotare si potrà chiamare al 3316061729.

AUTORE. Redazione