Lo sportello Postamat dell’ufficio postale centrale di via Ponticello a Campobello di Mazara non verrà dismesso. Lo assicura Poste Italiane in una nota inviata oggi alla redazione del nostro giornale. Ieri avevamo scritto della denuncia di Confsal sullo sportello che risulta spento. Lo stesso segretario Lorenzo Mondo aveva sollevato finanche l’ipotesi che lo sportello potesse essere addirittura dismesso. Sui tempi di riattivazione Poste Italiane rimane però vaga e informa solamente che «lo sportello automatico della sede di via Ponticello è inserito all’interno di un piano nazionale di sostituzioni, che prenderà avvio dopo l’estate».

AUTORE. Redazione