ASCOLTA L'ARTICOLO

Prima il ritiro dei remi in barca col diktat dei vertici regionale e provinciale del partito di abbandonare l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione, ora un documento d’attacco che sferra colpi al primo cittadino. Il Pd locale a Campobello di Mazara, guidato da Baldo Stallone, si è chiaramente dichiarato all’opposizione del sindaco. «Manca un piano strategico per il turismo, c’è poca attenzione alle esigenze delle frazioni, c’è l’incapacità di gestire i fondi comunali al punto di arrivare ad un disavanzo di bilancio che, sono il segnale che la Giunta non ha pianificato bene la spesa pubblica». Parole che pesano e che il Pd scrive ora dopo che l’assessore dem Stefano Tramonte ha lasciato la Giunta, su indicazione dei vertici del partito. A lasciare la maggioranza è stata anche il consigliere comunale Clotilde Balistreri.

«Molti punti del programma di coalizione per le amministrative del 2021 sono tuttora disattesi. Elemento fondamentale di questo programma era il coinvolgimento dei partiti e dei movimenti per coinvolgere e mettere radici nel territorio: per trarre idee, spunti e proposte. Ma nei due anni di amministrazione non c’è stata mai nessuna convocazione delle forze di maggioranza». Il Pd accusa il sindaco di «autoreferenzialità e vittimismo patologico», perché «il sindaco mostra difficoltà nel lavoro di squadra con gruppi politici che sanno esercitare il diritto di critica e presentano idee o proposte anche differenti». E dal Pd concludono: «Noi abbiamo sinceramente cercato di contribuire a una nuova stagione che abbandonasse le vecchie dinamiche per lasciare spazio alla condivisione e concertazione tra soggetti diversi. Ogni pazienza ha un limite, il nostro è stato superato». Il sindaco, interpellato da CastelvetranoSelinunte.it per una replica, ha scelto di non rispondere.

AUTORE. Redazione