ASCOLTA L'ARTICOLO

Ritrovarsi dopo 37 anni e passare in rassegna i migliori momenti vissuti tra i banchi di scuola. È quello che hanno fatto gli ex alunni della quinta H dell’istituto “San Giovanni Bosco” di Campobello di Mazara, dell’anno scolastico 1986/1987. L’iniziativa è nata grazie al passaparola tra i social: un tam tam alla ricerca tra gli ex compagni di classe per darsi appuntamento d’estate, momento più favorevole per rivedersi visto le ferie e il ritorno nei luoghi dell’infanzia per chi da anni lavora lontano dalla Sicilia. Così in un locale di Tre Fontane si sono dati appuntamento Giancarlo Cirrotta, Katiuscia Roppolo, Gaetano Stallone, Francesco Calandro, Nicola Barruzza, Giacomo Genco, Anna Cudia, Giusy Gatto, Patrizia Di Natale, Marsia Bonafede, Antonella Pisciotta.

AUTORE. Redazione